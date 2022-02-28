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Rektör Şenocak, "Tüm bireylerin zararlı maddelerden uzak durmasını sağlamak görevimiz olmalı"

İHA

Rektör Şenocak, "Tüm bireylerin zararlı maddelerden uzak durmasını sağlamak görevimiz olmalı"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, sağlıklı nesiller yetiştirme yolunda, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumdaki tüm bireylerin zararlı maddelerden uzak durmasını sağlamanın toplumun görevi olduğunu belirtti.
Şenocak, 17 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, bağımlılıkların önlenmesi açısından toplum bilincinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Rektör Şenocak, “Sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında sigara, alkol, uyuşturucu maddeler ve her türlü bağımlılığa neden olan alışkanlıkların önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan her yıl Yeşilay Haftası olarak kutlanan 17 Mart haftası, toplumumuzda bu bilincin oluşturulması adına önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Tüm dünyada ve ülkemizde büyük bir halk sağlığı sorunu ve toplumsal sorun olan sigara kullanımı ile alkol ve madde bağımlılığı, insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturmakta ve sonu ölüme kadar varan ciddi sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Sağlıklı nesiller yetiştirme yolunda, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzdaki tüm bireylerin bu zararlı maddelerden uzak durmasını sağlamak toplum olarak görevimiz olmalıdır. İşte bu amaçla kurulmuş olan Yeşilay da insanımızı zararlı alışkanlıklardan korumak, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturarak bağımlılığı önlemek amacıyla önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürütmektedir. Üstelik günümüzde bağımlılık türleri artmış ve bu doğrultuda kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele de Yeşilay’ın faaliyet alanına dâhil olmuştur. Bu düşüncelerle böylesine önemli bir görevi ifa eden Yeşilay’ın kuruluşunun 102. yıl dönümünü ve Yeşilay Haftası’nı kutluyor, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplumumuza alkol, sigara, uyuşturucu ve tüm bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

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