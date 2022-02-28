Silahlı saldırgan yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de silahlı yaralama suçuna karıştığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde dün yaşanan silahlı yaralama olayı üzerine harekete geçti. B.T. isimli şahsı bacağından yaraladığı iddia edilen O.Ö., polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.