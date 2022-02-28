Anadolu Üniversitesi’nden bir ilk Asya Açık Üniversiteler Birliği’ne tam üye olan ilk Türk üniversitesi oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, açık ve uzaktan öğrenme alanında dünyada söz sahibi olan Asya Açık Üniversiteler Birliği (Asian Association of Open UniversitiesAAOU) üyeliğine kabul edildi.

Açıköğretim Sisteminin kuruluşunun 40. yılını kutlayan Anadolu Üniversitesi, uluslararası alanda önemli bir açılıma daha imza attı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, açık ve uzaktan öğrenme alanında dünyada söz sahibi olan Asya Açık Üniversiteler Birliği (Asian Association of Open Universities AAOU) üyeliğine kabul edildi. AAOU Genel Sekreteri Dr. Rahmat Budiman imzalı olarak gönderilen üyelik kabul mektubunda Anadolu Üniversitesinin tam üye olarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Anadolu Üniversitesi tam üyelik statüsünü elde ederek bugünden itibaren; AAOU’nun ortak proje çağrılarına katılmak, yönetiminde söz sahibi olmak, düzenlenen konferanslara ev sahipliği yapmak, üye kurumlar ile ortak çalışmalar yürütmek gibi bir dizi olanaktan yararlanabilecek.

AAOU tam üyesi olan ilk Türk Üniversitesi Anadolu Üniversitesi oldu

1987’de kurulan Asya Açık Üniversiteler Birliği, Asya kıtasında açık ve uzaktan eğitimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunuyor. Asya’da açık ve uzaktan öğretim yapan birçok üniversite AAOU üyesi kurumların çalışanları için değişim programı olanakları sunuyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nden şimdiye kadar 10 öğretim elemanı bu olanaktan faydalanmıştı. Bundan önceki süreçte AAOU’nun ortak üyesi durumunda olan Anadolu Üniversitesi, böylelikle bu birliğe tam üye olan ilk Türk üniversitesi olma unvanını da elde etmiş oldu.

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