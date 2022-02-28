Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü

Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Eskişehir'de vefat eden ağabeyi Ahmet Demir (73) son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ağabeyi Ahmet Demir, Eskişehir'de hayatını kaybetti. Ahmet Demir için Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İsmail Demir'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda kişi katıldı.
Ahmet Demir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-02-28 18:13:27
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