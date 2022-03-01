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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aranması olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İHA

Aranması olan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan çalışmalarda, aranması olan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çıkarılan karara istinaden çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 2 kişinin kent merkezindeki adreslerini belirledi. Adreslere yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Evlerinde yakalanan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara ve Balıkesir'e gönderildiği öğrenildi.

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