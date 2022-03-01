İnönü Belediyesi oryantiring takımından büyük başarı

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları, Eskişehir Okullar İl Oryantiring Şampiyonasında 5 kupa ve 11 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

İnönü ekibi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 200 Sporcu ve 18 Okulun katılımlarıyla düzenlenen şampiyonanın en gözde ekibi oldu. İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı Okullar arası şampiyonada da birincilikleri elden bırakmazken Eskişehir Okullar İl Oryantiring Şampiyonasında Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu Küçük Kızlar Kategorisinde 1’inci, İnönü İmam Hatip Ortaokulu Yıldız Erkeklerde 2’inci, Vehbi Koç Ortaokulu Küçük Kızlar ve Küçük Erkeklerde 3’üncü olurken İnönü Anadolu Lisesi Genç Kızlar Kategorisinde 4’üncülük elde etti. Okul Takımı olarak 1’incilik elde eden Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu ve ilk 5’e giren 14 Sporcu bir üst tur olan Okullar arası bölge şampiyonluğunda İnönü ve Eskişehir’i temsil etmeye hak kazandılar.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcularını üstün başarılarından dolayı kutlarken sporcularda katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a teşekkür etti.

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