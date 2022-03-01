Pazar arabası hırsızı, kamera görüntüsünden yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, apartmanın bodrumuna girerek, pazar arabasını çalan Taner T. (34), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.
Gökmeydan Mahallesi Menekşelik Sokak'taki apartmana giren Taner T., bodrumda bulunan pazar arabasını çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları, binanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği ve 4 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Taner T. yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Taner T.'nin apartmana girişi, keşif yapması ve binadan çıkışı yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-03-01 11:13:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.