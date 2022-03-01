Pazar arabası hırsızı, kamera görüntüsünden yakalandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, apartmanın bodrumuna girerek, pazar arabasını çalan Taner T. (34), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Gökmeydan Mahallesi Menekşelik Sokak'taki apartmana giren Taner T., bodrumda bulunan pazar arabasını çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anları, binanın güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Kimliği ve 4 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Taner T. yakalanarak, gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Taner T.'nin apartmana girişi, keşif yapması ve binadan çıkışı yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-03-01 11:13:56



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