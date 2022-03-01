Devlet Konservatuvarı’ndan “Oda Müziği Konseri”

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Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü, Koral Çalgan Salonu’nda “Oda Müziği Konseri” etkinliğini gerçekleştirerek müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü tarafından düzenlenen “Oda Müziği Konseri” Anadolu Üniversitesi Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirildi. Konserde; fagotta Doç. Sabriye Özkan, klarnette Berna Peynir, piyanoda ise Aysel Gökçe Çağlar yer aldı.

Müzikseverlerden tam not alan konserde; Aleksandr Nikolsky’den “Op. 40 Elegie, Andante Espressivo”, Conradin Kreutzer’den, “Op. 43 Trio, Maestoso, Romance Allegro Moderato, Andantino Grazioso ve Rondo” eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

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