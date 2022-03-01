Engelli rampasında engelliye geçit yok

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Eskişehir’de bir cadde üstünde yer alan engelli rampasının önünü kapatan geri dönüşüm kutusu ve elektrik trafosu, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların ulaşımını engelliyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Ali Rıza Efendi Caddesi’nin kaldırımında yer alan rampa önünde bulunan engeller, adeta tekerlekli sandalye kullananlara geçit vermiyor. Engelli rampasının önünde bulunan geri dönüşüm kutusu, elektrik trafosu ve direğe bağlanmış elektrikli scooter, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Çevreden geçen yaya vatandaşların bile güçlükle ilerlediği kaldırımdan bebek arabalarının da zor geçtiği söyleniyor.

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