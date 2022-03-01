Binalı Yıldırım Eskişehir’de Yıldırım’ın ilk durağı Anadolu Üniversitesi oldu

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AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım’ın Eskişehir ziyaretindeki ilk durağı Anadolu Üniversitesi oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binalı Yıldırım birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Yıldırım’ın ilk durağı Anadolu Üniversitesi oldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal’ı makamında ziyaret eden Binali Yıldırım, protokol üyeleriyle bir süre sohbet etti. Gerçekleşen görüşmede; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Harun Karacan ve protokol üyeleri yer aldı.

Anadolu Üniversitesi’ndeki ziyaretin ardından Binali Yıldırım, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde öğrenciler ile bir araya gelecek.

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