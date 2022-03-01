Duyarsızca atılan ekmek kırıntıları kaldırımlarda kötü görüntülere sebep oluyor

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

Eskişehir'de, sokak hayvanları için gelişigüzel bırakılan ve çevreye yayılan ekmek parçaları Atatürk Caddesi’ndeki kaldırımlarda kötü görüntülere sebep oldu.

Hayvanseverlerin sokaktaki canlıları beslemek amacıyla kaldırımlara bıraktıkları ekmek parçaları, Odunpazarı İlçesi’nin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi üzerinde kötü görüntülere sebep oldu. Vatandaşlardan bazıları aldırmadan ekmek kırıntılarının üzerinde yürümeye devam ederken, bazıları ise üzerlerine basmamayı, bir araya toplamayı tercih etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.