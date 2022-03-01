ESO Yönetim Kurulu’ndan EOSB’ye hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve EOSB Yönetim ve Denetim Kurulunu ziyaret etti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ile yönetim kurulunun, genel kurul sonrası yeniden göreve seçilmelerinden dolayı hayırlı olsun temennisinde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul sonrası Nadir Başkanımız ve ekibi görevi yeniden üstlendiler. Kendisine ve ekibine başarılar dileriz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz ve sürdürdüğümüz iletişimimiz bundan sonrada sürecektir. Ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine büyük katkı sunan bölgemizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“ESO Başkanımıza ve ekibine bende teşekkürlerimi sunuyorum”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve teşekkür eden Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Sanayi Odası heyetine Eskişehir OSB’de hayata geçirdikleri projeler ve yeni dönem de gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi vererek “Eskişehir OSB’nin ve sanayimizin gelişimi için ekip olarak 4 yıllık hizmet dönemimizde önemli proje ve yatırımlara imza attık. Yeni dönemde devam eden bazı projelerimizi tamamlarken, OSB’nin gelişmesine imkân sağlayacak önemli bazı projelerimizi de bu yeni dönemde hayata geçireceğiz. OSB seçimlerinin işbirliği içinde geçmesini sağlayan ESO Başkanımıza ve ekibine bende teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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