(ÖZEL) Sokaktan topladığı tahta parçalarını sanat eserine dönüştürüyor Geri dönüşümden yaptığı dekoratif evler görenleri hayran bırakıyor Sağlık çalışanı olan sanatçısı Emre Büyükdurgutoğlu: “Zevk aldığım sürece, hayatım boyunca bu işi yapabilirim”

Eskişehir’de yaşayan Emre Büyükdurgutoğlu, sokaktan topladığı tahta parçalarını geri dönüştürerek yaptığı dekoratif minyatür evler, görenleri hayran bırakıyor.

Sağlık çalışanı Emre Büyükdurgutoğlu, işe yaramadığı için dışarı atılan tahta parçalarını adeta sanat eserine dönüştürüyor. İnşaat atıklarını da geri dönüşten Büyükdurgutoğlu, antepfıstığı kabuğundan tekne, keser sapından deniz feneri, tel parçalarıyla bank ve vidalardan ise anten yaparak bir evde gerekli her nesneyi minyatür olarak tasarlıyor. Üç yaşındaki kızından yardım alan Büyükdurgutoğlu, akşamları evde televizyon izlemek yerine vakitlerini dekoratif ev yaparak harcadıklarını söyledi. Yaptığı dekoratif evleri sosyal medya hesabından paylaşan Büyükdurgutoğlu, ticari kısmını girmek istemediğini ancak ürünlerinin çok sevilmesinden dolayı birkaç tanesini sattığını dile getirdi.



“Bu şekilde her şeyi değerlendiriyoruz”

Atık malzemeleri değerlendirerek onları bir sanat eserine dönüştüren Emre Büyükdurgutoğlu, kullandığı parçaları nasıl değerlendirdiğini anlattı. Hiçbir eşyayı ziyan etmek istemediğini söyleyen Büyükdurgutoğlu, “Köyde dolaştığım zaman tahta parçası görüyorum. Başkası görse alıp yakmak için kullanabilir ama ben onu ‘Nasıl bir şeye çevirebilirim, ev mi, ağaç mı yaparım’ diye düşünüyorum. Böylece geri dönüştürmüş oluyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Genellikle ev yapıyoruz. Evlerden anahtarlık yapıyorum. Mesela keser sapı vardı, onu böldüm deniz feneri yaptım. Çivilerden aydınlatma feneri yapıyorum. İnşattan kalan tel parçalarıyla bank ve elektrik teli yapıyorum. Antep fıtığından tekne yaptık. Genelde ağaç parçalarını arka fon için dağ olarak da kullanıyoruz ve önüne ev yapıyoruz. Vidaları anten olarak kullanabiliyoruz. Vidalar için kullanılan pullardan deniz simidi yapabiliyoruz. Meşe kabuklarını ağaçların çatısı olarak kullanıyoruz. Bu şekilde her şeyi değerlendiriyoruz” dedi.



“Çok ticari boyutuna girmek istemiyorum, hobi olarak yapıyorum”

Dekoratif ürünleri yaparken 3 yaşındaki kızından yardım aldığını dile getiren Büyükdurgutoğlu, şu şekilde konuştu:

“Kızım 3 yaşında ve onu köy hayatına alıştırıyorum. Hayvanlarla ve doğal hayatla büyüyor. Televizyonu evde pek açmıyoruz. Bunun yerine akşam eve gelince, ‘Baba bir fikrim var’ diyor. Ağaç parçasına eline alıyor ve ‘Şöyle yapabiliriz’ diyor. Eline fırçayı alıp boyama yapıyor. Onun için de değişiklik oluyor, bizim için de. Ben sağlık çalışanıyım. Akşamları fırsatımız olduğu sürece çocukla beraber oturuyoruz ve ‘Kızım sen boya’ diyorum, o da boyuyor. Elimizde parça olduğu zaman kısa bir sürede yapıyoruz. Bir günde yaptığım ev de oluyor, ürüne göre değişiyor. Talepler oluyor, bu sayede sattığım üründe oldu. Çok ticari boyutuna girmek istemiyorum. Ben hobi olarak yapıyorum. İnstagram’da sayfam var. Arkadaşlarda oradan görmüşler, ‘Biz çocuğumuzun odasına böyle bir şey alabilir miyiz? Diye düşünüyorduk’ dediler. Kullandığımız boya zararsız bir madde. Onun dışında ahşap malzeme. Küçük çocuklar için yutulmayacak şekilde büyük parçalardan yapabiliyoruz. Bu işten zevk alıyorum. Zevk aldığım sürece hayatım boyunca yapabilirim.”

