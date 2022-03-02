Karaçam'da uzayan kış çiftçiyi memnun etti

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Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, uzun süren kış vatandaşlar tarafından bereket olarak değerlendirildi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Karaçam mahallesinde kış etkisini sürdürüyor. Dağlık kesimde yer alan Karaçam mahallesinde kar yağışın halen daha etkili olurken, kar kalınlığının yer yer yaklaşık 10 santimetre olduğu aktarıldı. Çetin geçen kıştan dolayı hava sıcaklıkları eksi seviyelerde seyrederken, çiftçi olan mahalleli, yağan karı rahmet olarak değerlendirerek durumu memnuniyetle karşılandı.

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