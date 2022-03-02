Kaldırımları vatandaştan çok araçlar kullanıyor

Eskişehir’de tüm yasaklara ve uyarılara, sokaklarda yapılan fiziki tedbirlere rağmen, kaldırımlara park edilerek tüm gün vatandaşların geçişine engel olan araçların önüne geçilemiyor.

Eskişehir’de birçok cadde ve sokak kaldırımlarında park edilmiş araçlar, adeta sokakları otoparka döndürdü. Belediyelerin uyarılarına ve lobutlara karşın sürücüler birçok kaldırımda arabalarını saatlerce park etmeye devam ediyor. Kaldırımlarda biriken araçların yoğunluğu hem vatandaşların yürümesini zorlaştırıyor, hem de vatandaşları yoldan yürümeye zorluyor.



'Lobutlar yerinden sökülüyor' iddiası

Bu arada, tüm bunlara rağmen vatandaşlar, bazı sürücülerin araçlarını park edebilmek adına birçok lobutu yerinden söktüğünü iddia etti. Çevrede yer alan esnaflar ve kaldırımda yürümek isteyen vatandaşlar, bu durumun önüne geçilmesi ve tekrar kaldırımlara lobutların konularak kaldırımlarda araç parkının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

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