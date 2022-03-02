Havalar ısındı doğal sıkım meyve suyu satışları arttı

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla birlikte doğal sıkım meyve sularının satışında yoğunluk yaşanıyor.

Eskişehir’de soğuk kış günlerinin ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte havalar ısınmaya başladı. Isınan havalarla birlikte taze sıkım portakal ve nar suyunun satışlarında yoğunluk yaşanıyor. Çeşitli vitaminler açısından zengin olan meyve sularını uzun yıllardır Hamamyolu Caddesi’nde satan Abdullah Satır, halkın ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Fiyatların sabit kaldığını ifade ede Satır, “Ürünlerimiz havaların ısınmasıyla satışları arttı. İnsanlar doğal olduğu için taze sıkım meyve sularını sevdiğini düşünüyorum. Özellikle sıcak havalarda yapılan satışlarımız daha fazla oluyor. Fiyatlarımız değiştirmedik, bu da satışları olumlu yönde etkiliyor. Müşterilerimiz sifon limonatayı da çok soruyor, yakında sifon limonata da satmaya başlayacağız” diye konuştu.

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