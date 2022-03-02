Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de Ziraat Odası üyelerine yönelik “Güvenli Traktör Kullanımı” hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ziraat Odası üyelerine yönelik “Güvenli Traktör Kullanımı” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.