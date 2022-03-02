Bu program Türkiye’de ilk ve tek ‘Üstün Yetenekliler Eğitim Programı’ Anadolu Üniversitesinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu program Türkiye’de ilk ve tek ‘Üstün Yetenekliler Eğitim Programı’ Anadolu Üniversitesinde

İHA

Bu program Türkiye’de ilk ve tek ‘Üstün Yetenekliler Eğitim Programı’ Anadolu Üniversitesinde

Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında kurulan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), kapsam olarak Türkiye’de ilk ve tek program olma özelliği taşıyor.
Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP), üstün yetenekli öğrencilere örgün eğitimlerine ek olarak bireysel farklılıklarına uygun ve bilimsel temellere dayanan destekleyici eğitim etkinlikleri sunuyor. Prof. Dr. Uğur Sak’ın projesiyle üniversite bünyesinde faaliyet gösteren ÜYEP, Anadolu Üniversitesi Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında kuruldu. ÜYEP, kapsam olarak Türkiye’de ilk ve tek program olma özelliği taşıyor. Merkezde yürütülen çalışmalara emek veren öğretim üyelerinin başında ise ÜYEP Merkezi Müdürü Doç. Dr. Fatih Karabacak ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bahadır Ayaz geliyor.

Özel yetenekli öğrenciler için özel eğitim programları hazırlanıyor
ÜYEP temelde üstün yetenekli öğrenciler için tasarlanan bir eğitim programı olarak biliniyor. Bu eğitim programı her yıl ilkbaharyazsonbahar olmak üzere üç dönem halinde hafta sonları devam ediyor. ÜYEP’in sahip olduğu tanılama sistemi ile her yıl 5’inci sınıfta okuyan 28 üstün yetenekli öğrenci bu sisteme girmeye hak kazanıyor. Tanılanan çocuklara fen ve matematik alanlarında hızlandırılmış ve zenginleştirilmiş bir öğretim programı sunuluyor. Eğitimler güz ve bahar dönemlerinde 10 hafta olmak üzere hafta sonları matematikfen ve kişilik eğitimi konularında veriliyor. Yaz programında ise öğrencilere iki hafta ağırlıklı olarak astronomi, kodlama, oyun tasarımı, fotoğrafçılık, drama olmak üzere daha zengin bir müfredat sunuluyor. ÜYEP’te tanılanan ve üstün yetenekli olarak özel eğitime tabi tutulan öğrenciler ortaokul hayatları boyunca bu eğitimden yararlanıyor.

ÜYEP öğrencileri yeteneklerini keşfediyor
Programın genel amacı, üstün yetenekli öğrencileri tanılamak, bu öğrencilerin entelektüel potansiyellerini en üst düzeye taşımalarına yardımcı olacak farklılaştırılmış eğitim ve rehberlik hizmetleri sunmak ve bu yeteneklerini pozitif yönlerde kullanmalarına yardımcı olmak. Böylelikle üstün yetenekli öğrencilere sadece iyi bir eğitim vermenin ötesinde genç üstün potansiyelleri başarılı yetişkinlere dönüştürme de hedefleniyor. ÜYEP öğrencilerin yeteneklerini keşfettikleri, kendilerini geliştirme olanağı buldukları eğitsel ve sosyal bir ortam. Bu kapsamda ÜYEP sınıflarında adeta geleceğin bilim insanlarının tohumları atılıyor. Seçkin bireyler yetiştiren bir program olmayı vizyon edinen ÜYEP’in en önemli misyonu, öğrencilerini gelecekte olağanüstü başarılı, sıra dışı kişilikler olarak görmek.

ÜYEP pek çok farklı gruba hizmet sunuyor
ÜYEP’in bünyesinde Türkiye’de model olarak nitelendirilen bir çalışma bulunuyor. Bu model kapsamında ÜYEP öncülüğünde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden beş okul ile de çalışmalar yürütülüyor. Bu okullarda var olan özel yetenekli çocuklara destek eğitim programları sunuluyor. Tanılama desteği verilen okullarda üstün yetenekli seçilen öğrenciler için haftalık belirli saat aralıklarında özel destek sınıflarında farklılaştırılmış bir müfredat eğitimi veriliyor. ÜYEP başarılı eğitim kadrosu ile özel yetenekli öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi için bakanlıklara, Yüksek Eğitim Kurumu’na (YÖK), Millî Eğitim Bakanlığına, çeşitli eğitim kurumlarına ve ailelere de hizmet veriyor.

Türkiye’nin ilk zekâ ölçeği testi “Anadolu Sak Zekâ Ölçeği”
ÜYEP tarafından geliştirilen Anadolu Sak Zekâ Ölçeği ile dileyen ailelere özel olarak da hizmet sunuluyor. Türkiye’nin ilk zekâ ölçeği testini geliştiren ÜYEP’in bu testi özel yetenekli ve diğer normal öğrencilerin bilişsel düzeylerinin ve profillerinin belirlenmesinde temel araç görevi görüyor. Merkezde 412 yaş aralığındaki çocuklara ailelerin isteği üzerine uygulanan Anadolu Sak Zekâ Ölçeği, yalnızca merkezde eğitim gören çocuklara değil tüm ülkeye hizmet sunuyor.

ÜYEP Avrupa Birliği Yetenek Noktalarından birini oluşturuyor
Avrupa Birliği Yetenek Noktalarından biri olan ÜYEP, uluslararası alanda da büyük başarılara imza atıyor. Özel yetenekli çocukların eğitimi için gerçekleştirilen akreditasyon süreçlerinin önemli bir parçası olan ÜYEP, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da tanınan ve eğitimine önem verilen bir kurum olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm bunların yanında öğretim elemanı yetiştirme programında da aktif olarak görev alan Anadolu ÜYEP, özel yeteneklilerin eğitimi alanında uzman yetiştirilmesi için Türkiye’de doktora eğitimi verebilen üç üniversiteden birini oluşturuyor. Bunun yanı sıra Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora Programları öğrencilerinin eğitim programlarına katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede ...
Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan saklamaya çalıştılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan ...
Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı
YEREL HABERLER Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı ...
Iraklı Sally’i öldürdüğü öne sürülen şüpheli için istenen ceza belli oldu
YEREL HABERLER Iraklı Sally’i öldürdüğü öne sürülen şüpheli için ...
Iraklı Sally´nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Iraklı Sally´nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış ...
KOBİ’ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor
YEREL HABERLER KOBİ’ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor
Dünyada 360, Türkiye’de 2,2 milyon insan işitme engeline sahip DSÖ’ye göre insanlar yaşlandıkça işitme engeli riski de artıyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “İlk iki yaş, çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli dönemdir” “Basit, ucuz ve güvenilir testler ile yeni doğan bir bebeğin işitme engelini saptamak mümkündür”
YEREL HABERLER Dünyada 360, Türkiye’de 2,2 milyon insan işitme ...
Obezite ameliyatı artık Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde de yapılıyor Yeterli kriterleri sağlayan hastalar hiçbir ücret ödemeden obezite ameliyatı olabilecek
YEREL HABERLER Obezite ameliyatı artık Yunus Emre Devlet ...
Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada ...
Sünnet için en doğru zaman ilk 6 ay Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul: “Sünnet için tavsiye edilen yaş yeni doğan ve ilk 6 aydır”
YEREL HABERLER Sünnet için en doğru zaman ilk 6 ay Eskişehir Özel ...
Havalar ısındı doğal sıkım meyve suyu satışları arttı
YEREL HABERLER Havalar ısındı doğal sıkım meyve suyu satışları arttı
Kaldırımları vatandaştan çok araçlar kullanıyor
YEREL HABERLER Kaldırımları vatandaştan çok araçlar kullanıyor
Kimse ne olduğunu bilmiyor Eskişehir’de düşündüren ’prefabrik hayrat’
YEREL HABERLER Kimse ne olduğunu bilmiyor Eskişehir’de düşündüren ...
Karaçam'da uzayan kış çiftçiyi memnun etti
YEREL HABERLER Karaçam'da uzayan kış çiftçiyi memnun etti
Av tüfeğiyle kapısına dayanan eşinden KADES ile kurtuldu
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle kapısına dayanan eşinden KADES ile ...
Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri’ne plaket
YEREL HABERLER Keşkül-ü Fukara Gönüllüleri’ne plaket
KADES hayat kurtardı
YEREL HABERLER KADES hayat kurtardı
(ÖZEL) Sokaktan topladığı tahta parçalarını sanat eserine dönüştürüyor Geri dönüşümden yaptığı dekoratif evler görenleri hayran bırakıyor Sağlık çalışanı olan sanatçısı Emre Büyükdurgutoğlu: “Zevk aldığım sürece, hayatım boyunca bu işi yapabilirim”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sokaktan topladığı tahta parçalarını sanat ...
Elindeki hatalı basım paralara teklif bekliyor Sıfırsız 50 TL’ler ile koyu renkte basılmış 5 TL’yi yıllardır sakladı Tekel bayii işleten Engin Coşkun: “Günde yüzlerce müşteri girip çıkıyor, paraları hangisinin verdiğini bilemem”
YEREL HABERLER Elindeki hatalı basım paralara teklif ...
Binali Yıldırım: Türkiye, Montrö'de durması gereken yerde duruyor (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Türkiye, Montrö'de durması gereken ...
Binali Yıldırım Eskişehir Valisi Ayyıldız’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Binali Yıldırım Eskişehir Valisi Ayyıldız’ı ziyaret ...
Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: “Vesayetler, muhtıralar, darbeler, zayıf hükümetler nedeniyle ülke zaman kaybetti” Binali Yıldırım, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı
YEREL HABERLER Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: “Vesayetler, ...
Binali Yıldırım: Türkiye, Montrö'de durması gereken yerde duruyor
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Türkiye, Montrö'de durması gereken ...
Binali Yıldırım öğrencilerle buluştu AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: "Savaşın başlamaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her yolu denedi" “Ukrayna ve Rusya ile ticaret hacmimiz 40 milyar dolar” “Karadeniz’in kapısı Türkiye’dir”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım öğrencilerle buluştu AK Parti Genel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.