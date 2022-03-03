Günyüzü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

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Günyüzü ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün arayla ara verildi.

Günyüzü Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 3 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

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