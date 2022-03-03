Eskişehir’de kaçak alkol operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün S.E. ve İ.E. isimli 2 şüpheliye ait işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı, 6 adet alkol yapımında kullanılan endüstriyel malzeme ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.