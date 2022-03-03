Tefecilik şüphelileri yakalandı

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Eskişehir’de tefecilik soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik soruşturması kapsamında 2 Mart günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. isimli 3 şüpheli yakalandı.

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