Başkan Bozkurt’tan Bakan Soylu’ya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozkurt’tan Bakan Soylu’ya ziyaret

İHA

Başkan Bozkurt’tan Bakan Soylu’ya ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ankara ziyaretlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek sürdürdü. İnönü’de devam eden proje ve yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu ziyarette Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada ‘’İnönü’müzde devam eden proje ve yatırımlarımız ile ilgili bizlere gösterdikleri katkı, destek ve nazik ev sahipliği için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balı aracıdan değil, arıcıdan alın Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bünyamin Yiğit: “Hileler balın üretim alanında değil, paketleme alanında yapılıyor” “Balın sahte olduğunu üretici bile anlayamıyor, ancak laboratuvar ortamında anlaşılabilir”
YEREL HABERLER Balı aracıdan değil, arıcıdan alın Eskişehir Arı ...
Tefecilik şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Tefecilik şüphelileri yakalandı
Eskişehir’de kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’de kaçak alkol operasyonu
Günyüzü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
YEREL HABERLER Günyüzü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar ...
Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: "Nişanlım ile Türkiye'ye dönmek istiyorum"
YEREL HABERLER Ukrayna'da mahsur kalan Eskişehirli vatandaş: ...
Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti
YEREL HABERLER Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Geleceğin aşçıları bu mutfakta yetişecek Anadolu Üniversitesi'nde kurulan teknolojik mutfak açıldı Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal: “Öğrencilerimizin yeteneklerine yetenek katacakları bir uygulama alanı oldu” Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Üyesi Osman Güldemir: “Bütün donanıma sahip olduğumuz için uygulamaları layığıyla yapabileceğiz”
YEREL HABERLER Geleceğin aşçıları bu mutfakta yetişecek Anadolu ...
Eczacılık Fakültesi öğrencileri Rektör Erdal’ın katıldığı törenle önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Eczacılık Fakültesi öğrencileri Rektör Erdal’ın ...
Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor
Geleceğin yönetici adaylarına özel eğitimler Anadolu Üniversitesi İİBF’de başlıyor
YEREL HABERLER Geleceğin yönetici adaylarına özel eğitimler Anadolu ...
Bu program Türkiye’de ilk ve tek ‘Üstün Yetenekliler Eğitim Programı’ Anadolu Üniversitesinde
YEREL HABERLER Bu program Türkiye’de ilk ve tek ‘Üstün Yetenekliler ...
Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede farkındalık için bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kamu personelleri uyuşturucu ile mücadelede ...
Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan saklamaya çalıştılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde kullanma aparatlarını jandarmadan ...
Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı anlatıldı
YEREL HABERLER Ziraat Odası üyelerine güvenli traktör kullanımı ...
Iraklı Sally’i öldürdüğü öne sürülen şüpheli için istenen ceza belli oldu
YEREL HABERLER Iraklı Sally’i öldürdüğü öne sürülen şüpheli için ...
Iraklı Sally´nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Iraklı Sally´nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış ...
KOBİ’ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor
YEREL HABERLER KOBİ’ler projelerini ETİM ile hayata geçiriyor
Dünyada 360, Türkiye’de 2,2 milyon insan işitme engeline sahip DSÖ’ye göre insanlar yaşlandıkça işitme engeli riski de artıyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “İlk iki yaş, çocuğun konuşmasını geliştirebilmesi için en önemli dönemdir” “Basit, ucuz ve güvenilir testler ile yeni doğan bir bebeğin işitme engelini saptamak mümkündür”
YEREL HABERLER Dünyada 360, Türkiye’de 2,2 milyon insan işitme ...
Obezite ameliyatı artık Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde de yapılıyor Yeterli kriterleri sağlayan hastalar hiçbir ücret ödemeden obezite ameliyatı olabilecek
YEREL HABERLER Obezite ameliyatı artık Yunus Emre Devlet ...
Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversitelilere ücretsiz yemek hizmeti 3 noktada ...
Sünnet için en doğru zaman ilk 6 ay Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aydın Erkul: “Sünnet için tavsiye edilen yaş yeni doğan ve ilk 6 aydır”
YEREL HABERLER Sünnet için en doğru zaman ilk 6 ay Eskişehir Özel ...
Havalar ısındı doğal sıkım meyve suyu satışları arttı
YEREL HABERLER Havalar ısındı doğal sıkım meyve suyu satışları arttı
Kaldırımları vatandaştan çok araçlar kullanıyor
YEREL HABERLER Kaldırımları vatandaştan çok araçlar kullanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.