Han ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

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Eskişehir’in Han ilçesinde kar yağışı sebebi ile okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaz örtüyle kapladı. Han ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, cadde ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Han İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

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