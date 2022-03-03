Eskişehir'de ara sokaklar ve kaldırımlar buz pistine döndü

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Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, Eskişehir kent merkezinde cadde ve sokakların buzlanmasına neden oldu.

Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar ile hafif kar yağışı birleşince ara sokaklarda ve yürüme yollarında buzlanmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar buz tutan alanlarda yürümekte zorlandı. Aracını kullanmak zorunda kalan sürücüler ise kontrollü şekilde trafikte ilerledi.

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