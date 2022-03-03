ESOGÜ pek çok akademik indekste yer alıyor Üniversitenin 185 akademisyeni Türkiye’de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen arasında yer aldı Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak: ESOGÜ, THE 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 54 Türk üniversitesi arasında 20’nci sıraya yerleşti” “Bu başarılar bizi gururlandırıyor”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin (ESOGÜ) son dönemde yakaladığı ivmeyi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, sadece son bir senede üniversitenin 185 akademisyeninin, Türkiye’de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen arasında yer almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Şenocak, ESOGÜ’nün bu performansıyla dünyada 1491’inci, Türkiye’de de 125 devlet üniversitesi arasında 26’ncı sıraya yerleştiğini söyledi. ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan bir araştırmada, bilimsel yayınlarıyla ESOGÜ’nün 11 sıralama kuruluşunun 8’inde bulunarak dünya sıralamaları listelerinde yer aldığını, Türkiye’deki 203 üniversite arasında 16’ncı sıraya yerleştiğini söyleyen Şenocak, “Yayınlanan makale, proje, atıf sayıları gibi ölçütlerle yapılan bu sıralama önceki yıllarla kıyaslandığında ESOGÜ’nün seneden seneye yükselişini gösteriyor. TÜBİTAK’ın ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde üniversitemiz, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı alanlarında aldığı 41 bin 88 toplam puanla 29’uncu sırada yer aldı. Yine derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında öğretim, araştırma, atıf, endüstri geliri, uluslararası görünürlük alanlarında topladığı puanlarla 54 Türk üniversitesi arasında 20’nci sıraya yerleşti” dedi.



"Amacımız bilim dünyasına daha büyük katkılar sağlamak"

Sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir üniversite sıralamalarının yıllık olarak sıralandığı 'UI GreenMetric World University Rankings' 2021 verilerinde dünyada 784’üncü, Türkiye’de 60’ıncı olduklarını anlatan Rektör Prof. Dr. Şenocak, “Bu ve benzeri araştırmaların sonuçlarını, bilim dünyasındaki yerimizi göstermesi açısından oldukça önemsiyoruz, çabalarımızın sonuçları sayısal verilerde de karşılığını buluyor. Elbette amacımız bilim dünyasına daha büyük katkılar sağlamak, son dönemde yakaladığımız bu ivmeyi yükselterek devam ettireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.



"Üniversitenin uluslararası ilişkilerini geliştirme ve arttırmayı hedeflemekteyiz”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilim ve Araştırma Politikaları Kurulu hakkında da konuşan Şenocak, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu kurulun kurulmasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesini; sağlık, fen, mühendislik ve sosyal bilim alanlarında uluslararası ölçekte öne çıkan, iyi tanınan, dikkate alınan ve iş birliği yapılan üniversite olarak geliştirmek, Eskişehir Osmangazi Üniversitesini Türkiye’nin konu edilen alanlarda yönlendirici merkezlerden birisi haline getirmeyi çağdaş bilimsel gelişmeleri, yenilikleri Üniversiteye tanıtmak, aktarmak ve uygulatmayı, Üniversitenin bilimsel araştırmalarının uluslararası düzeyde sürdürülmesini sağlamayı amaçlamaktayız. Üniversitenin bilimsel çalışmalarda uluslararası ilişkilerini geliştirme ve arttırmayı hedeflemekteyiz.”

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