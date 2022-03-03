Eskişehir’de mart kapıdan baktırdı Dün gece başlayan kar şehri yeniden beyaza bürüdü, sıcaklıklar eksi derecelere indi Vatandaş kar yağışın sevinçle karşıladı

Eskişehir’de uzun bir aranın ardından dün gece başlayan ve hava sıcaklıklarını yeniden eksi seviyelere düşüren kar yağışı vatandaşlar tarafından "Mart kapıdan baktırdı, ama yağan kar rahmettir’ diye olarak değerlendirildi.

Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Eskişehir de kar yağışı ve soğuk hava hâkim. Dün gece soğumaya başlayan havayla birlikte başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Sabah etkisini azaltsa da yer yer devam eden yağışlar ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ atasözünü hatırlattı. Eskişehir’in özellikle yüksek kesimlerinde birkaç santimi bulan kar yağışına hazırlıklı olan vatandaşlar yeni güne tedbirli başladı. Vatandaşların diğer günlere nazaran daha kalın giyindiği gözlenirken, bazı araçların zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Hava sıcaklıkları eksi seviyede seyrederken, hissedilen sıcaklığın eksi 6 derece olduğu öğrenildi.



“Karın zararı olmaz, faydası olur”

Eskişehir’de yaşayan Mustafa Ayhan isimli vatandaş, mart ayının başında yağan karı sevinçle karşıladıklarını anlattı. Yağışlardan mutlu olduğunu ifade eden Ayhan, “Biliyorsunuz ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır’ diye bir atasözümüz var. Bu gidişle herhalde yaktıracak yani, martın üçüncü günü bugün. Tabii ki karın zararı olmaz, faydası olur, barajlarımız doldu. Bundan dolayı mutluyuz tabii ki. Rahmet ne kadar çok olursa, kar, yağmur ne kadar fazla yağarsa barajlarımız o kadar çok dolar o da bizim menfaatimize” diye konuştu.



"Allah meyve sebzeyi bol versin"

Bir başka vatandaş Süleyman Yakupoğlu ise, kardan dolayı verimin artacağını belirtti. Barajların dolmasını umduğunu söyleyen Yakupoğlu, “Valla kış uzun sürecek gibi. Allah meyve sebzeyi bol versin, Allah toprağımızı zengin etsin. Kışın uzun sürmesi yakıt konusunda halkı biraz zorlayacak, ama onu idare edeceğiz. Kar yağdığı için mutluyum çünkü bereket olur. Barajlarımız dolar, su sıkıntısı çekmeyiz. En fazla su ve toprak mahsulleri olumlu etkilenir” diyerek düşüncelerini aktardı.

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