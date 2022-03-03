En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de yapılan operasyonla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.B. ile B.G.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, saklandıkları evlerde yakalanan firari şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.