Eskişehir’in de bulunduğu bölgede TÜFE oranları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2022 Şubat ayı ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölgede Türkiye ortalamasından az da olsa farklılık gösterdi.

Açıklanan verilere göre ülke genelindeki yıllık TÜFE oranı yüzde 54,44, aylık ise yüzde 4,81 oranında arttı. Bu oran Bursa, Bilecik, Eskişehir illerinin dâhil olduğu bölgede ise yıllık yüzde 54,51, aylık yüzde 4,64 arttı. Açıklamaya göre TÜFE oranı, Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölgede Türkiye’deki yıllık orana göre yüksek, aylık orana göre ise düşük çıktı.

Öte yandan, ülke genelinde yurt içi üretici fiyat endeksi (YİÜFE) yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 arttı.

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