Kar yağışı onları da çok etkiledi İlkbahar karı ile gelen soğuk hava sokak hayvanlarının mama ve sularını dondurdu

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düşünce, sokak hayvanları için dışarıya bırakılan mama ve su kapları dondu.

Eskişehir’de mart ayının ilk haftasında etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, başta yüksek kesimler olmak üzere kent merkezinin birçok noktası beyaz büründü. Yoğun kar yağışından en çok etkilenenlerin başında ise sokak hayvanları geldi. Hayvanlar için kulübelerin ve kentin çeşitli noktalarına bırakılan mama ve sular soğuk hava sebebi dondu. Kaplarda bulunan malzemelerin de soğuk havanın etkisiyle donduğu gözlerden kaçmadı. Soğuk havada dışarıda vakit geçirmek zorunda kalan hayvanlar için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, donan malzemelerin sürekli kontrol edilerek değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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