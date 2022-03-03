Eskişehirspor karşılaşma için Erzincan’a hareket etti

Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşmanın yapılacağı Erzincan’a hareket etti.
TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 29’uncu haftasında 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dün öğle saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde günlük antrenmanlarını tamamlayan EsEs, bugün sabah saatlerinde maçın oynanacağı Erzincan’a hareket etti. Eskişehirsporlu oyuncular, yarın Erzincan’da yapılacak antrenmanla maç hazırlıklarını bitirecek.
Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 17 puan ile ligde 18’inci sırada yer alırken, 24 Erzincanspor ise 33 puanla 8’inci sırada bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.