6 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmaları sürüyor Arama kurtarma ekiplerine insansız hava araçları ile arama kurtarma köpekleri de destek veriyor

Eskişehir'de arkadaşları ile birlikte gittiği eğlence mekânından sigara almak için çıkan ve bir daha geri dönmeyen 51 yaşındaki Göktuğ Certel'in bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir’de 26 Şubat’ta arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’taki alkollü bir eğlence mekanına giden 51 yaşındaki Göktuğ Certel, bir süre sonra sigarasının bittiğini ve marketten yenisini alacağını söyleyerek mekândan ayrıldı. Mekândan ayrılan Certel’in bir daha gelmemesiyle tedirgin olan arkadaşları, evine de gitmediğini öğrenince durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını tarayan polis ekipleri, Göktuğ Certel'in EskişehirMihalgazi karayolundaki görüntülerini tespit etti. Certel’in bulunması amacıyla özellikle bölgedeki sulama kanalı çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarına, polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İHH katılırken, insansız hava araçları ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

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