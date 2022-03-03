Ateş yakarak soğuk havaya karşı direniyorlar Gece başlayan kar yağışının getirdiği soğuk hava açık havada çalışanları zorluyor

Eskişehir'de dün gece başlayan ve etkisini yer yer sürdüren kar yağışı, özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanları zorluyor. Bazı işçiler, soğuk havaya karşı ateş yakarak önlem alıyor

Eskişehir’de uzun bir süre sonra tekrar etkili olan kar yağışı, hava sıcaklığını yeniden eksi seviyelere düşürdü. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken dışarıda çalışmak zorunda olan vatandaşlar soğuk havayı daha fazla hissediyor. Eskişehir’de sokak arasında boş bir arsada zemin etüt çalışması yapan Umut Erkin ve çalışma arkadaşı Cihan Demir, ateş yakarak soğuk havanın etkilerinden korunmaya çalışıyor.

Şartlar ne olursa olsun çalışmak zorunda olduklarını belirten Erkin, soğuk havaya karşı direndiklerini söyledi. Umut Erkin, kar yağışının zemin çalışmalarını da olumsuz etkilediğini söylerken sözlerine şöyle devam etti:

“Burada zemin etüt çalışması yapmaya çalışıyoruz. Bu arsaya sağlık ocağı yapılacakmış. Soğuk hava, kar yağışı fark etmiyor, çalışmak zorundayız. Buradaki işimizi bitirmeden gidemeyiz. Şartları hafifletmek için ateş yakıyoruz. Toprak çok donmamış, sonda yapmamıza engel değil, fakat çok fazla su çıkıyor. Bu biraz işimizi zorlaştırıyor. En azından çok üşüyünce ellerimizi ısıtabiliyoruz. Bu ateşle semaver de yakıyoruz. Çay içerek içimizi ısıtıyoruz. İkimizin de bakması gereken bir ailesi var, bu yüzden şikâyet etmeden çalışmaya ve mücadeleye devam ediyoruz”

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