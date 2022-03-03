Hırsızlıktan suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı Araçta saklanan uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği Tetik buldu

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir araçta bulunan 3 kişiden birisinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, narkotik köpeği araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, EskişehirAfyonkarahisar karayolu Sarısungur mevkiinde sabit yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araç sürücüsünün ve yanındaki iki şahsın şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ‘Bong’ adı verilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca olay yerine getirilen Jandarma Narkotik Köpeği Tetik vasıtasıyla araçta yapılan detaylı aramada 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araç içerisindeki biri kadın 3 şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında ise 1 kişinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile araçtaki 3 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek' suçundan işlem yapıldı.

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