Öğrencilere iklim değişikliği anlatılıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “İklim değişikliği ve enerji yönetimi” eğitimleri sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği birçok proje ve düzenlediği eğitim programlarıyla iklim değişikliği konusuna dikkat çekmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü uzmanları, 20212022 eğitim öğretim dönemiyle birlikte kentte öğrenim gören öğrencilere yönelik ikim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gelişim Koleji “Reducing Carbon Effect Through Waste Management” adlı Etwinning projesine zoom üzerinden destek veren İklim Değişikliği Müdürlüğü, İspanya ve Yunanistan’ın da dahil olduğu platformda 70 öğrenciye İklim Değişikliği, Karbon Ayak İzi ve Enerji Yönetimi Eğitimi gerçekleştirdi. Ayrıca, uzman eğitmenler tarafından Eko Okul bünyesinde yer alan Dumlupınar ilkokulunda 110 öğrenciye, Tunalı İlkokulunda da yaklaşık 90 öğrenciye günümüzün küresel çapta en önemli çevresel sorunu olan İklim Krizi anlatıldı.



Bin 567 öğrenciye eğitim verildi

2021 Temmuz ayı itibariyle gerçekleştirilen eğitimlerde bin 567 öğrenciye, iklim değişikliği ve enerji yönetimi hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde öğrencilere; çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, nedenleri, etkileri, çözüm önerileri, sera gazları, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf konularında detaylı bilgi verildi. Ayrıca eğitimlerde, iklim değişikliği ve tasarruf konularına ilişkin eğitici videolar da izletildi.



Farkındalık arttırılmalı

Uzman eğitmenler tarafından küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara, yerel düzeyde de katkı sağlanmasının son derece önemli olduğu ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda öncelikle çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarda farkındalığın arttırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Değişime öncelikle bireylerin kendi yaşantılarından başlaması gerektiğine de dikkat çekildi.

Öte yandan okullardan gelecek talep doğrultusunda “İklim değişikliği ve enerji yönetimi” eğitimlerinin devam edeceği bildirildi. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin ise, İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne 0 (222) 211 40 00 / 3353 numaralı telefondan ulaşılabileceği belirtildi.

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