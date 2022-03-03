‘Tefecilik’ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı

Eskişehir’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından ‘tefecilik’, ‘haksız kazanç elde etme’, ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.Ö. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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