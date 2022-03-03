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Başkan Alp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti

İHA

Başkan Alp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, destekleri için İçişleri Bakanı’na teşekkür etti.
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaret hakkında konuşan Başkan Alp, Beylikova ilçesi için yapılacak olan projeler hakkında görüşüldüğünü aktardı. Yapılacak olan Hükümet Konağı'na destekleri için Bakan Soylu’ya teşekkür eden Özkan Alp, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek ilçemizde gerçekleştireceğimiz projeler ve yapacağımız yeni yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Bakanımız Süleyman Soylu’ya ilçemize yeni yapılacak olan Hükümet Konağı için desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

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