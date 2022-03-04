Açık alanlarda maske takma zorunluluğun kalkması Bazı vatandaşlar maske takmayı bırakmamakta kararlı, esnaf ise satışlarda şimdiden düşüş olduğunu söylüyor Esnaf Zafer Oyar: "Elimizde kalan son stokları da bitirdikten sonra maske almayı düşünmüyoruz"

Eskişehir’de bazı vatandaş, zorunluluğun kalkmasına rağmen maske takmayı bırakmayacağını ifade ederken, esnaf ise satışlarda şimdiden düşüş olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklamıştı. Maske satışı yapan esnaf, zorunluluğun kalkmasıyla birlikte, ilk günden satışların düştüğünü belirtirken, halkın çoğunluğunun maske takmaya devam ettiği dikkat çekti.



“Bugün maske satışında bariz bir azalma var”

Maske satışı yapan ve ambalaj dükkânı sahibi esnaf Alper Kaya, zorunluluğun kalkacağını tahmin ettiği için çok fazla maske stoku yapmadığını belirtirken alınan kararın satışlara ilk günden etki ettiğini söyledi. Kaya, “Son zamanlarda maske takma zorunluluğunun kalkmasıyla ilgili duyumlar aldık. Ondan dolayı çok maske stoku yapmadık. Bugün maske satışında bariz bir azalma var, sabahtan beri 1 veya 2 paket satmışızdır. Önceki zamanlarda günde 10 15 paket maske satıyorduk. Maske takma zorunluluğunun kalkmasının ilk günden etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Maske satışı yapan bir diğer esnaf Zafer Oyar ise, elindeki stok bittikten sonra az sayıda maske alacağını belirtirken, yaklaşık 20 gündür satışlarında belirgin bir düşüş olduğunu dile getirdi. Oyar, “Müşterilerimizde önceden maske olsun ki kendimizi cezadan koruyalım, en çok bu ceza yaptırımlarından dolayı maske alma yoğunluğu vardı. O dönemler satışlar gayet güzeldi. İnsanların düşünceleri zamanla değişti. Elimizde kalan son stokları da bitirdikten sonra maske almayı düşünmüyorduk bu haberle birlikte son kalan bir kolimiz vardı, onun da satışını bitirdikten sonra tekrar alım yapmayı düşünmüyoruz.



“Hala maske takılmasında fayda var”

Esnafın satışların düştüğünü ve ileriki dönemlerde de bir beklentilerinin olmadığını belirtmesine karşın Eskişehirli vatandaşlar maske takma alışkanlıklarının devam etmesi gerektiğini savundu.

Açık havada maske takma zorunluluğunun kalkmaması gerektiğini savunan Evrim Candemir, “Bence kalkmaması lazımdı, çünkü hastalık hala var, geçmiş değil. Bunun için tedbirlerin bence devam etmesi gerekiyordu. Ben genelde maske takıyorum çünkü iş gereği hep dışardayım. Dışarda olduğum için kendim için değilse bile karşımdaki insan için maskeyi takıyorum” dedi.

Virüs tamamen bitmediği için insanların hala maske takması gerektiğini savunan Oktay Ak ise, “Maske zorunluluğu kalktı ama pandemi daha bitmedi ve hastalık devam ediyor, hala maske takılmasında fayda var. Virüs tekrar artabilir daha bitmedi çünkü. Bir de insanlar tepkili, daralıyor artık, strese giriyor o yüzden takmamayı tercih ediyor” diye konuştu.

Hastalık tamamen bitene kadar maske takmaya devam edeceğini vurgulayan Ekrem Yıldırımda şunları söyledi;

“Şüphe olduğu için biz maske takmaya devem edeceğiz. Başkaları takar takmaz bizi ilgilendirmez, biz kendimizi korumaya devam edeceğiz. Biz maskemizi de takacağız ve mesafemize de dikkat edeceğiz. Ne zamanki pandemi tamamen ortadan kalkar, hastalık biter biz de o zaman maskemizi çıkarırız, rahat rahat gezeriz” dedi.

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