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(ÖZEL) Eskişehir’in sevimli, tembel ve tombul köpekleri Bu köpekler hareket etmeden önce iki kere düşünüyor Biri her gün belirli saatlerde kendi için hazırlanan paketi ağzıyla alıp götürüyor, biri yaya geçidini kullanıp trafik ışıklarına dikkat ediyor Restoran Genel Müdürü Murat Şahin; “Yaklaşık 5-6 yıldır bizim daimi müşterimiz, bu zayıflamış hali" Börekçi İlkay Taşkıran: “500 metre çapında bir alanın içinde yaşamını sürdürüyor” Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Kısırlaştırma sonrasında hayvanlarda metabolizma yavaşlar”

İHA

Eskişehir'de bulunan iki sokak köpeği, tembel ve tombul oluşlarının yanı sıra kendine has tavırlarıyla vatandaşın yoğun şekilde ilgisine maruz kalıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra kilo aldığı belirtilen hayvanlardan biri her gün belirli saatlerde restorandan kendi için hazırlanan paketi ağzıyla alıp götürüyor, biri yaya geçidini kullanıp trafik ışıklarına dikkat ediyor

(ÖZEL) Eskişehir’in sevimli, tembel ve tombul köpekleri Bu köpekler hareket etmeden önce iki kere düşünüyor Biri her gün belirli saatlerde kendi için hazırlanan paketi ağzıyla alıp götürüyor, biri yaya geçidini kullanıp trafik ışıklarına dikkat ediyor Restoran Genel Müdürü Murat Şahin; “Yaklaşık 5-6 yıldır bizim daimi müşterimiz, bu zayıflamış hali" Börekçi İlkay Taşkıran: “500 metre çapında bir alanın içinde yaşamını sürdürüyor” Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler: “Kısırlaştırma sonrasında hayvanlarda metabolizma yavaşlar”

Eskişehir’de bulunan iki sokak köpeği, tembel ve tombul oluşlarının yanı sıra kendine has tavırlarıyla vatandaşın yoğun şekilde ilgisine maruz kalıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra kilo aldığı belirtilen hayvanlardan biri her gün belirli saatlerde restorandan kendi için hazırlanan paketi ağzıyla alıp götürüyor, biri yaya geçidini kullanıp trafik ışıklarına dikkat ediyor
Yaklaşık 40’ar kilo olan tombul köpekler, Eskişehir’in iki işlek caddesini adeta mesken tutmuş durumda. Biri fast food restoranın, diğeri ise bir börekçinin adeta devamlı müşterisi. İki köpeğinde ortak özelliği ise insanlar tarafından sevilmesi ve şişman olması. İki köpekle yakından ilgilenen çalışanların gözlemine göre, çok az hareket etmelerinin ve fazla kilo almalarının sebebi kısırlaştırma. Çok az hareket eden köpeklerden biri her gün belirli saatlerde kendi için hazırlanan yiyecek paketini ağzıyla alıp götürürken, diğeri ise caddenin karşısından karşıya geçerken yaya geçidini ve trafik ışıklarını kullanması insanlar tarafından en dikkat çekici özellikleri.

“Yemeğini özellikle poşetle alır”
Köpeklerden birini besleyen bir fast food restorantın Genel Müdürü Murat Şahin, sevimli köpekle nasıl tanıştıklarını anlattı. Uzun süredir işletmenin önüne gelerek kendine hazırlanan paketi aldığını belirten Şahin, bazen köpeğin sırf kendini sevdirmek için restoranın önüne yattığını belirtti. Yaklaşık 40 kilo olan köpeğin bu halinin zayıflamış olduğunu ifade eden Murat Şahin, “Yaklaşık 56 yıldır bizim daimi müşterimiz. Pandemi döneminde bile gelal paket servisinden yemek alıyordu bizden. Biz ona daha öncen kalan ürünlerden veriyorduk. Sokağa çıkma yasağında mamaya alıştırdık. O süre zarfında günde 34 defa gelip paspasımızda yemek bekliyor. Yemeğini özellikle poşetle alır. Köpeğin bu zayıflamış hali. Kısırlaştırıldığı için kilo almaya daha müsait. Pandemide kilosunu biraz kontrol altına aldık ama şuan yine 3540 kilo” diye konuştu.

“500 metre çapındaki alanda yaşamını sürdürüyor”
Bir başka tombul köpekle uzun zamandır ilgilenen İlkay Taşkıran, çalıştığı börekçinin önünde yatan köpeğin müşteriler tarafından çok sevildiğini ve sürekli fotoğrafının çekildiğini belirtti. Kısırlaştırma işleminden sonra köpeğin son derece durgunlaştığını belirten Taşkıran, fazla kilolarının da bu durgunluktan geldiğini tahmin ettiğini ifade etti. Çok az bir alanda hareket ettiğinin altını çizen İlkay Taşkıran, “2017 yılında karşılaştık ilk, o zamanlar yavruları da var. O dönemle bu dönem arasında kilo bakımında çok fark var. Kısırlaştırıldı ve benim gözlemlediğim kadarıyla kısırlaştırıldıktan sonraki dönemde kilo almaya başladı. Kendisi gezmeyi çok sevmiyor. Kapının ya sağ ya da sol tarafında yatar, bazen karşı kaldırıma geçiyor ışıklardan. 500 metre çapında bir alanın içinde yaşamını sürdürüyor. Yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor. Bunun sebebi de çok kilolu olması. Obez gibi biraz kilosundan dolayı da hareket edemiyor zaten. Kısırlaştırıldık sonra böyle olduğunu gözlemledim. Bunların dışında insanlar ona mama getiriyor, dün bir tane müşterimiz içinde köfte olan bir menü getirmişti onu yedi o gün” ifadelerini kullandı.

“Aşırı beslenmemelerine dikkat etmeleri gerekiyor “
İki köpeğin de kilo almasını değerlendiren EskişehirBilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, bu durumun kısırlaştırma sonrası metabolizmanın yavaşlaması olarak değerlendirdi. Başkan Mehmet Kızılinler, özellikle kısırlaştırma sonrası hayvanların beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kızılinler, “Kısırlaştırma sonrasında özellikle hayvanlarda metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak kilo almalar olabiliyor. Beslenmeye dikkat edilmez ise eğer, köpeklerin hızlı bir şekilde kilo alması buna bağlı olarak hareketlerin yavaşlaması, iç organlarla, yetmezliklerle alakalı hayat konforunda düşüş söz konusu. Bu konuda kısırlaştırılmış hayvanlara özel mamalar verilebilir. Bu mamalar çok yaygın olarak kullanılmaz, fakat burada önemli olan nokta aşırı beslenmemelerine dikkat etmeleri gerekiyor” tavsiyelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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