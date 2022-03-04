Balıkdamı Kuş Cenneti’nin kirletildiği iddiası

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan bazı çevreciler, Sakarya nehrinin de geçtiği Balıkdamı’na bırakılan atıkların çevreye zarar vermesi nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Balıkdamı Kuş Cenneti, Türkiye’nin sayılı sulak alanı ve Asya’da yaşayan yabani su kuşları için batıdaki son durak olma özelliği de taşıyor. Çevreciler, ilçenin Gülçayır köyü üzerindeki bulunan bir benzin istasyonu fosseptik atıklarının hem Sakarya Nehri’ne, hem de çok sayıda bitki, balık ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Balık Damı Kuş Cennetine doğru akarak bölgeye zarar verdiğini iddia etti. Balıkların ve kuşların üreme alanlarında oluşan görüntülerden rahatsız olan bazı Eskişehirli çevre dostları, bu durumdan duydukları rahatsızlıklarını ve şikayetlerini dile getirdi.

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