YKS başvuru tarihleri açıklanınca test kitapları satışı da arttı Üniversite sınavına tekrar hazırlananların test kitaplarına ilgisi, ilk defa girecekleri geride bırakıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite sınavlarına hazırlık test kitapları satışları arttı. Talepte yüzde 15 civarında bir artış görüldüğünü söyleyen Eskişehirli kitapçı Baran Güven, “Yaklaşan sınav tarihi ile beraber Eskişehir’de tekrardan sınava hazırlananların test kitaplarına olan talebi, ilk defa bu heyecanı yaşayacak öğrencileri geride bırakıyor” dedi.

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre bu yıl üniversite sınavına girecekler için 11 Şubat’tan 7 Mart’a kadar sürecek olan YKS başvuru tarihleri, hazırlık test kitaplarındaki satışları artırdı. Liseden yeni mevzun olan öğrencilerden ziyade sınava tekrardan girmek isteyen insanların rağbet gösterdiği test kitapları fiyatları; ortalama 100 ile 200 lira arasındayken, ikinci el piyasası ise 5 ile 30 lira arasında değiştiğini belirten Baran Güven, “Yaklaşan sınav tarihi ile beraber Eskişehir’de tekrardan sınava hazırlananların test kitaplarına olan talebi, ilk defa bu heyecanı yaşayacak öğrencileri geride bırakıyor” dedi.



“Bu süreçte en çok satılan test gurubu ise TYT paragraf kitaplarıdır”

Üniversite sınavlarının isimleri değişse de içeriklerinin hemen hemen aynı olduğunu anlatan Baran Güven, her yıl bu dönemde test kitapları satışında bir dalgalanma yaşandığından bahsetti. Pandemi döneminde üniversite sınavlarının ertelendiğini ve halk arasında iptal edilebileceği gibi dedikoduların hazırlık test kitapları satışında bir azaltma yaşattığını dile getiren Güven, “Şimdi ise sınav tarihi net bir şekilde belli olduğu için insanlar da kendilerine göre bir çalışma programı yapıyor ve hangi branşta eksiklerse test kitapları temin ediyorlar. Fakat bu süreçte en çok satılan test gurubu ise TYT paragraf kitaplarıdır” diye ifade etti.



“İlkokulların eğitim sezonu başında aldıkları Türkçe yazım kılavuzlar daha sonraki süreçte satılmıyor”

İlkokulların eğitim öğretim sezonu başında aldığı Türkçe sözlükler ve imla kılavuzları gibi kitapların haricinde öğrencilerin artık pek kullanılmadığını söyleyen Eskişehirli kitapçı Güven, “Yalnızca ödev amaçlı olarak bizden deyimler ve atasözleri veya belirttiğim gibi Türkçe sözlük veya yazım kılavuzları alınıyor” diyerek gençlerin bu gibi bilgileri artık internetten öğrendiklerini vurguladı.

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