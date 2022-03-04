Apartman girişlerindeki ziller, yerini parolalı sistemlere devretti Akıllı kapı zilleri en çok parolayı unutan yaşlıları mağdur ediyor Anahtarlar da artık teknolojiye ayak uyduruyor

Apartman girişlerindeki dijital parolalı sistemleri güvenlik açısından daha emniyet sağlarken, parolayı unutma ihtimalinden dolayı zorluk çeken yaşlı insanların bu sisteme alışmasının zor, fakat anahtar yükünün azaltması gibi de bir kolaylık yönü olduğu belirtiliyor.

Uzun yıllardır Eskişehirli hanelerin kapı ve kilit ve onarımıyla birlikte tüm çilingir işlemlerini yapan Murat Erim, yaklaşık 45 seneden beri anahtar imal ettiğini anlattı. Bina girişlerindeki zillerin üzerinde artık isimlerin yazmadığını, bunun yerine sadece numaraların olduğunu ifade eden anahtar ustası Erim, “Apartmanlar, bu sistemle beraber daha güvenilir hale geldi ve insanların anahtar taşıma yükü azaldı. Tek yapmaları gereken parolayı unutmadan tuşlamalarıdır” diyerek Eskişehirli anahtar ustalarının bu mesele hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını önerdi.



“Anahtarlar da teknolojiye ayak uyduruyor”

Yaşlıların apartman girişlerindeki parolalı sisteminden dolayı zorluk çektiğini belirten Erim, “Artık teknoloji bizim sektörümüze de dâhil oldu ve bina giriş çıkışları 24 saat güvenlik kameraları ile izlenebildiği için kapılar, hırsızlar tarafından zorlanamıyor. Güvenlik birimleri anında olaya müdahalede bulunabiliyor. Fakat bu akıllı zil sistemlerin üzerinde isim yazmadığı için bu durumdan en çok yaşlılar etkileniyor. Çünkü sistemin bir standardı olmadığı gibi, kapıyı açmak için ya kare tuşuna basıp şifre girilmesi gerekiyor, ya da direkt daire numarasının çalınması gerekiyor” diye ileterek anahtar teknolojinin çağ atladığından bahsetti.

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