Buzağı destekleme miktarı arttırıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı destekleme miktarlarının arttığını açıkladı.

Gümüş, desteklerden, 2021 yılında doğan, 4 ay süreyle doğduğu işletmede yaşayan ve yaptırılması zorunlu olan aşıları yapılan tüm buzağıların faydalandığını anlattı. Ender Muhammed Gümüş, "Soy kütüğü ilave desteği ise geçtiğimiz yıllarda hayvan başına 175 TL iken bu sene hayvan başına 175 TL ile 400 TL arasında değişen miktarlarda soy kütüğü ilave desteği uygulamasına başlamıştır. Bakanlığımız bu uygulamayla hem daha hijyenik süt üretimini, hem damızlık değeri daha yüksek sağlıklı buzağıların üretimini hedeflemektedir. Örneğin hastalıktan ari işletme sertifikası bulunan ve soy kütüğü üyesi olan kombine ırk sığırı bulunan bir işletme toplam hayvan başına 1050 TL, süt ırkı sığırı bulunan bir işletme ise toplam buzağı başına 820 TL desteği alabilecektir” dedi.

Buzağı desteklemesinde, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi yetiştiricilerin soy kütüğüne kayıtlı buzağılarına 2021 yılı için ödenecek soy kütüğü ilave destek miktarları ise şöyle:

Hastalıktan ari ve soy kütüğü sınıfı A veya B olan damızlıkçı işletmelerde doğan buzağı başına 400 TL, soy kütüğü sınıfı A veya B (hastalıktan ari olmayan) olan işletmelerde doğan buzağı başına 300 TL, soy kütüğü sınıfı C olan işletmelerde doğan buzağı başına 225 TL, soy kütüğü sınıfı D olan işletmelerde doğan buzağı başına 175 TL.

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