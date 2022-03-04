Tepebaşı’ndan emekçi kadınlara kutlama

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Hanımeli Sokağı’nda gerçekleştirdiği programda emekçi kadınların 8 Mart’ı kutlanarak karanfil takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikte, Hanımeli Sokağı’nda Eskişehirlilere satış yapan kadınlar bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın kadınlar için 8 Mart 2016 tarihinde hizmete kazandırdığı Hanımeli Sokağı 6’ncı yaşına girmeye hazırlanırken, sokakta haftanın 7 günü emeğini kazanca dönüştüren yaklaşık 100 kadın, 8 Mart’ı kutladı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Hanımeli Sokağı sakini emekçi kadınlara teşekkür belgesi ve karanfil takdim edildi. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da Başkan Ataç adına kadınları tebrik etti.

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