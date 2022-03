Her gün 150 ekmeği ihtiyaç sahiplerine dağıtıp, dertlerini dinliyor

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, haftanın her günü ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıtıp, dertlerini dinliyor.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, her gün hayırseverlerin getirdiği yaklaşık 150 ekmeği mahallesi başta olmak üzere Eskişehir genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Özellikle cuma günleri bu hayrı yapmaya özen gösterdiğini anlatan Alparslan, kent genelinden insanların muhtarlığa ekmek getirdiğini belirtti. Yaptığı hayır sayesinde insanlarla iletişim kurabildiğini ifade eden Alparslan, “Genellikle cuma günlerinde ama haftanın her

gününde hayırseverlerin getirdiği ekmekleri dağıtmaya özen gösteriyorum. Bu sayede mahalleli ve diğer ihtiyaç sahipleri ile iletişim kurma, onların dertlerini dinleme olanağım oluyor. Ekmekleri alan vatandaşların ‘Allah kabul etsin’ demesi benim için en büyük mutluluk. Günde yaklaşık 150 ekmek dağıtıyorum. Eskişehir’in dört bir yanından ekmek yollayan vatandaşlarımız var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.