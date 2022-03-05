Kedi yuvasını tekrar yıkmasınlar diye bu çözümü buldular Yuvanın üzerine “yuvamı yıkanın, yuvası yıkılsın” yazdılar

Eskişehir’de çevre esnaf tarafından kediler için hazırlanan yuvaların üzerindeki yazı görenleri gülümsetti.

Kentin en yoğun caddelerinden biri olan Hamamyolu Caddesinde esnaflık yapan vatandaşlar, soğuk havalarda sevimli dostlarının sığınacak bir çatısı olması için yuva hazırladı. Daha önce bazı vatandaşların bu yuvalara zarar verdiğini söyleyen duyarlı çevre esnaf, yeniden hazırlanan yuvaların üzerine “yuvamı yıkanın, yuvası yıkılsın” yazdı. Farklı konumlardaki iki yuvanın da üzerine aynı yazının yazılması görenleri şaşırtıyor. Esnaf, yoldan geçenleri gülümseten esprili yazının işe yaradığını belirtirken hayvanlara kötülük yapmak isteyenlere bir şekilde önlem almaya çalıştıklarını söyledi. Yuvaların yanına mama ve su kabı koyarak kedileri yalnız bırakmayan çevre esnaf, vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi.

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