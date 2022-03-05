TMO'nun piyasa altı fiyatlara satılan bakliyat ürünleri yoğun talep görüyor

Eskişehir Toprak Mahsulleri Ofisi’nde (TMO) halka satılan uygun fiyatlı bakliyat ürünleri yüksek talep görüyor.

Marketlerdeki yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen bakliyat ürünleri, vatandaşı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Marketlerde değişkenlik gösteren fiyatlar serbest piyasa gereğince kontrol altına pek de alınamıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ürün satış noktasında vatandaşa sunulan bakliyat ürünleri de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Piyasa ortalamasının altında fiyatlarıyla satılan bakliyat ürünlerine yoğun talep oluşturan vatandaşlar zaman zaman kuyruklara neden oluyor.

TMO ürün satış noktasında piyasada ortalama fiyatı 17 lira olan kırmızı mercimek 12 liraya, 75 lira olan baldo pirinç 57,5 liraya, 60 lira olan Osmancık pirinç 47 liraya, 105 lira olan fındık 66 liraya, 20 lira olan kuru fasulye ise 11,20 liraya satılıyor.

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