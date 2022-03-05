Vatandaşlara 'pazarlardan alışveriş yapın' çağrısı Eskişehir Pazarcılar Odası Başkanı Çiçek: “Pazarlarda hem fiyatlar yarı yarıya ucuz, hem de ürünler taze”

Zincir marketlerde yüksek olan sebze fiyatları sık sık gündeme gelirken, pazarlarda düşen fiyatlar hakkında konuşan Eskişehir Pazarcılar Odası Başkanı Çiçek, “Marketten 200 liraya alınan ürün, pazarda 100 liraya alınıyor” dedi.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşla birlikte ihracatı duran sebzelerde fiyatlar dibi gördü. Birçok yaş sebze ürünü iç piyasaya verildi. Bekleyen yaş sebzelerin bozulmasından korkan toptancı ve aracılar fiyatları düşürünce pazar tezgahlarında vatandaşı memnun eden etiketler asıldı. Savaş başlamadan önce pazarlarda da fiyatı yüksek olan domates, biber, salatalık gibi ürünler şu günlerde makul fiyatlara alıcısını bekliyor.



“Pazarlarda hem fiyatlar yarı yarıya hem de ürünler taze”

Marketlerde satılan ürünlerin raf ömrünün uzun olduğunu ve pahalı olduğunu belirten Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, vatandaşı pazarlardan alışveriş yapmaya davet etti. Markete göre yarı yarıya fiyatlarla taze ürünlerin satıldığını belirten Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“İhracatın durmasından dolayı pazarlarda satılan ürünler şuan çok ucuz. Marketlerde 16 liraya satılan muz pazarda 8 ile 10 lira arasında, 20 liraya satılan domates 8 ile 10 lira arasında değişiyor. Elma, portakal gibi ürünler pazarlarda 5 liradan satılıyor. Özellikle yeşillikler sabah saat 5’te tarladan toplanıyor ve direk pazar tezgâhına götürülüyor. Pazarlarda hem fiyatlar yarı yarıya hem de ürünler taze. Marketlerde raf ömrü çok uzun oluyor. Pazarcının elindeki mal beklemez. Haftanın 3 günü pazarcıya taze mal gelir. Vatandaş markete gidip 200 liralık ürün alsa aynı ürünlerin daha tazesini pazardan 100 liraya temin edebilir. Pazardaki fiyatlar marketteki fiyatların yarısı kadar. Ayrıca daha kaliteli oluyor. Pazarcılar kendileri yemeyeceği ürünü vatandaşa satmıyor. Vatandaşımızı taze ürünleri ucuza alabileceği pazarlara davet ediyoruz.”

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