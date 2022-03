DAK'tan 'Farkındalık Standı' çerçevesinde afet bilinçlendirme eğitimi

Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla, deprem eğitimi başta olmak üzere çeşitli afet olaylarında insanları bilinçlendirmek için 'Farkındalık Standı' kurdu.

Espark AVM önündeki stantta, vatandaşın arama kurtarma ekipmanlarına olan merakı, dernek yetkilileri tarafından ilgiyle karşılandı. Önceki yıl pandemiden dolayı bu etkinliği online olarak gerçekleştirdiğini söyleyen DAK Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, her yıl afet bilinci karşısında insanları bilgilendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını iletti. 2021’de İçişleri Bakanlığı; AFAD bünyesinde, Afet Eğitim Yılı ilan etmesi ve bu kapsamda 56 milyon vatandaşın afet bilinci eğitimi aldığının altını çizen Türe, 2022’de ise yine İçişleri Bakanlığı’nın AFAD Tatbikat Yılı olarak resmileştirmesinin kendilerini bu konuya gönül verenler olarak çok memnun ettiğini söyleyerek meseleyi şu sözlerle dile getirdi:



“Şimdiyi kurtaramasak bile geleceği kurtarmak için sağlam temeller atmak zorundayız”

“Afet dediğimizde aklımıza sadece sel, deprem veya heyelan gelmesin. Bugün itibariyle pandemi, iklim krizleri ve savaşlar da insanlardan kaynaklı birer afettir. Biz, bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Dün yine AFAD bünyesinde Türkiye genelinde tüm okullarda saat 11.30 itibarı ile bir deprem tahliyesi tatbikatı yapıldı. Çocukların bilinçlenmesine önem veriyoruz çünkü bu tür altyapı çalışmaları yapmak lazımdır. Japonya, artık afet konusunda tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir biçimde markadır ve her ay tatbikatlar yaparak halkını bilinçlendirmeye devam ediyor. Biz şimdiyi kurtaramasak bile geleceği kurtarmak için sağlam temeller atmak zorundayız.”



“Afet öncesinde oluşabilecek riskleri minimum düzeye indirmeye çalışıyoruz”

Afetleri; öncesi, sonrası ve afet anı olmak üzere üç aşamada değerlendirdiklerini anlatan Arif Necmi Türe, “Afet öncesinde oluşabilecek riskleri minimum düzeye indirmeye çalışıyoruz ve gerek fert bazında gerekse aile bazında önlemler alarak, tehlike avı tatbikatları yapıyoruz. İnsanlara, acil durum çantası eğitimi vererek her altı ayda bir o çantaları mükerrer bir şekilde kontrol ettiriyoruz. Bu bir refleks haline dönüşmeli çünkü kayıpları minimuma indirmeliyiz. Afetzede çantasında, olaydan 72 saat sonra hayatta kalabileceği şekilde yiyecek, su, el feneri ve pilli radyo gibi özel ihtiyaçlarını da içerebilecek malzemeler bulanabilir” diyerek stant etrafındaki insanlara bilgi ve tecrübelerini iletmeye devam etti.



"Bu proje DAK tarafından son derece önem verilen bir etkinliktir”

Vatandaşı deprem başta olmak üzere çeşitli afetlerde uygulamalı olarak bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden DAK Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Avcı, “Biz her sene bu standı kuruyoruz ve bu proje DAK tarafından son derece önem verilen bir etkinliktir” dedi.

