Eskişehir’de inşaat çalışmaları başladı Yaz aylarının yaklaşmasıyla inşaat sektörü hareketlendi

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının az da olsa artması ve yaz aylarına kısa süre kalması nedeniyle inşaat hazırlıkları başladı.

İlkbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Eskişehir’in farklı bölgelerinde inşaat hazırlıkları başladı. Yaz aylarına kısa süre kalması ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte inşaat çalışmaları yapan Eskişehirli müteahhitler, bir an önce hazırlıkları tamamlayarak vatandaşların evlerine kavuşmasını hedefliyor. Mevsim koşullarının kaba inşaat için uygun olduğunu belirten müteahhitler, gerekli tedbir ve önlemleri alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

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