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“Doğu Türkistan Gerçeği ve Türk Milliyetçiliği” konferansı Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk: "Türkistan’ın bölünme süreci Rus ve Çin işgaliyle başladı, Rus tarzı milliyet inşa etme sürecinin Türk dünyasında bölünmüşlüğe yol açtı"

İHA

“Doğu Türkistan Gerçeği ve Türk Milliyetçiliği” konferansı Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk: "Türkistan’ın bölünme süreci Rus ve Çin işgaliyle başladı, Rus tarzı milliyet inşa etme sürecinin Türk dünyasında bölünmüşlüğe yol açtı"

Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, Doğu Türkistanlıların, sistematik asimilasyon ve soykırıma maruz kaldığını belirterek, "Türkistan’ın bölünme süreci Rus ve Çin işgaliyle başladı, Rus tarzı milliyet inşa etme sürecinin Türk dünyasında bölünmüşlüğe yol açtı" dedi.
Çin’de çalıştığı üniversitede yaşama imkanı bulamayınca Türkiye’ye gelen ve halen Hacı Bayram Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Karluk, Eskişehir Türk Ocağı’nda “Doğu Türkistan Gerçeği ve Türk Milliyetçiliği” konulu bir konferans verdi.

“Doğu Türkistan tarım uygarlığının ana üssüdür”
Türkistan’ın bölünme sürecinin Rus ve Çin işgaliyle başladığı söyleyen Karluk, Rus tarzı milliyet inşa etme sürecinin Türk dünyasında bölünmüşlüğe yol açtığını ifade etti. Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk şunları söyledi:
“Batı sömürgesi veya derin etkisinde kalıp Batı tarzı ulusdevlet olmaya çalışan fakat bunu bir türlü başaramayan, sürekli gelgit yaşayan ve başta Türkiye olmak üzere diğer Türkİslam ülkelerinin dış politikasındaki içi boş büyük söylemler vardır. Çin ve Rusya karşısındaki tavizkar tutum ve icraatlarının Doğu Türkistan’daki modern soykırıma davet çıkarttığı, hatta cesaret verdiği gerçeği üzerinden Türkİslam’ın Doğudaki bekçilerinde derin ve tedavisi imkansız hayal kırıklıkları oluşturduğu gerçeği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda, Türklüğü bir ve bütün gören, onu yüceltmek ve yaşatmak ülküsü ekseninde ortaya çıktığını bildiğimiz Türk milliyetçiliğinin, Doğu Türkistan’da cereyan eden post modern Türk soykırımı karşısındaki edilgen tutumunu, bu fikriyatı iddia edenlerdeki zaman zaman ortaya çıkan adeta Türk karşıtı tutumların zihniyet ve ideolojik arka planı üzerinde de durulacak ve bazı sorgulamalar, özeleştiriler yapılacaktır. Çünkü Doğu Türkistan, aşağıdaki özellikleri ile hem dostkardeşleri için hem düşmanı olan müstevli için de önemlidir. Doğu Türkistan, bir bakıma insancıl uygarlık ile zıddının sınırdaş olduğu stratejik bir bölgedir. Doğu Türkistan, Türkİslam’ın doğu ucu, Türk’ün tarihi hasmı olan Çinliler ile sınırdaş olan doğu serhaddidir. Doğu Türkistan, Türklerin uygar bir halk olarak şehir medeniyetini oluşturduğu, Tarım uygarlığının ana üssüdür. Günümüzde iftihar ile yâd edilen Sultan Saltuk Buğra Han, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Haciplerin ana yurdu olmakla birlikte onların mübarek kabrinin bulunduğu mukaddes vatandır. Doğu Türkistan, dünyadaki en zengin maden yatakları, bilhassa petrol, doğal gaz, kömür, altın, uranyum yataklarının bulunduğu çok zengin bir bölgedir.”
İlk, orta, lise ve üniversite tahsilini Doğu Türkistan’da ve Çin’de yapan Sosyolog Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, Türkiye’de doktora eğitimini tamamladı.

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